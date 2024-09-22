نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري والهلال الليبي بالكونفيدرالية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق الهلال الليبي في الاياب بالدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.

ويسعي المصري في هذه المباراة لتحقيق الفوز تعويضا على الخسارة بدور الذهاب والتي انتهت بفوز الفريق الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بليبيا.

موعد مباراة المصري ضد الهلال الليبي

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والهلال الليبي

ومن المقرر أن تذاع هذه المباريات عبر القنوات المفتوحة أون تايم سبورت الناقل لبعض مباريات بطولة الكونفدرالية الافريقية بالاضافة إلى قنوات بين سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات البطولة.