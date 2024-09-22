بعد تعاقده على فيلم " برشامة".. أعمال ينتظرها مصطفى غريب

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعاقد الفنان مصطفى غريب على فيلم “ برشامة” مع الفنان هشام ماجد ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب، وذلك بالإضافة إلى عدة أعمال أخرى يقوم بتصويرها

يواصل غريب تصوير فيلم المستريحة مع ليلى علوي وبيومي فؤاد، ويظهر خلاله بدور بائع غزل بنات ونجل ليلى، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، والفيلم من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

وايضا ينتظر مصطفى غريب فيلم الشاطر من بطولة أمير كرارة، والذي تعاقد غريب على المشاركة به مؤخرًا، ومن المقرر انطلاق تصويره قريبًا، الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يضم هنا الزاهد واللبناني عادل كرم، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله، والعمل من وتأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

بينما تعاقد مصطفى غريب خلال الفترة الماضية على المشاركة في فيلم درويش من بطولة عمرو يوسف، والعمل من نوعية الأفلام الأكشن الكوميدية، ويأتي بميزانية إنتاجية ضخمة، حيث يحظى بدعم من هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، تعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.