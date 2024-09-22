نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يحذر أندية إفريقيا والزمالك: لا يوجد منافس حاليا للأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، بآداء لاعبي القلعة الحمراء أمام جورماهيا الكيني مساء

أمس السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم الجمعة 27 سبتمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي.

تصريحات محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق

وقال أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية: الأهلي قدم مباراة مميزة أمام جورماهيا الكيني، وفرض سيطرته مبكرًا واستحق الفوز، وأتوقع أن يخوض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مباراة الزمالك القادمة في كأس السوبر الإفريقي بنفس التشكيل الذي خاض به لقاء جورماهيا.

وتابع: كفة الأهلي أرجح للفوز بمباراة القمة المقبلة وحصد لقب السوبرالإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه، نظرًا لتراجع مستوى الزمالك في الآونة الأخيرة وبالأخض في مباراة الشرطة الكيني، والأحمر لن يجد منافسًا في إفريقيا الموسم المقبل.