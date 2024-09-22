نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يحذر الزمالك في مباراة السوبر لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى سمير كمونة نجم الأهلي السابق، أن الزمالك سيعاني دفاعيا أمام الأهلي في لقاء السوبر الإفريقي، مشيرا إلى إن خط دفاع الغريق الأبيض مقلق بالنسبة لجماهيره

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 27 من الشهر الجاري، في السوبر الإفريقي المقرر إقامته على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

تصريحات سمير كمونة نجم الأهلي السابق

وقال كمونة خلال تصريحات تلفزيونية: الزمالك يعاني من أزمة في مركز الظهير الأيسر وسيكون من أقوى نقاط ضعف الأبيض أمام الأهلي في السوبر الإفريقي.

وأضاف: محمد حمدي الوافد الجديد من صفوف إنبي، لم يظهر مع الأبيض قبل مواجهة الأهلي، ويعاني من غياب الانسجام مع زملائه.

واختتم: الأهلي لا يعاني من أي نقاط ضعف قبل مواجهة الزمالك، ووجود أشرف داري سيعزز من قوة الأهلي دفاعيًا في لقاء السوبر الإفريقي.