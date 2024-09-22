مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يواصل تقليص المساعدات إلى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 01:39 مساءً - قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ اليوم 22 سبتمبر توجهت 50 شاحنة من المساعدات الإنسانية الحاملة للمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، فضلا عن 4 شاحنات من الغاز الطبيعي صوب معبر كرم أبو سالم، موضحا أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قلصت أيام عمل منفذ كرم أبو سالم الذي تدخل منه المساعدات الإنسانية بشكل مؤقت إلى قطاع غزة منذ الأول من شهر سبتمبر، إلى جانب تقليص أعداد الشاحنات المسموح بدخولها.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة، أنّ هناك 5 شاحنات مساعدات فقط أفرغت حمولتها في منفذ كرم أبو سالم، مشيرا إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي رفضت 5 شاحنات خاصة التي تحتوي على الأدوية والمستلزمات الطبية، بالتالي متبقي في المنفذ حوالي 40 شاحنة من المساعدات المحملة بالمواد الغذائية والإغاثية .