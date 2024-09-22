إعلام عبري: إطلاق نحو 100 صاروخ من لبنان تجاه شمال إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - أفادت وسائل إعلام عبرية، أنه تم إطلاق نحو 100 صاروخ من لبنان تجاه شمال إسرائيل منذ صباح اليوم السبت.

ومن جانبه أعلن حزب الله اليوم السبت، عن سلسلة استهدافات صاروخية، شنها الحزب على مواقع ومراكز تابعة للجيش الإسرائيلي شمال إسرائيل.

حزب الله يشن هجمات صاروخية على مواقع إسرائيلية

وقال حزب الله، في بياناته إنهم ‏استهدفوا اليوم السبت القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع ‏لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا، ومركز تموضع كتيبة استطلاع 631 التابع للواء جولاني في ثكنة ‏راموت نفتالي، ومقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل، ومقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بصليات من صواريخ الكاتيوشا".



كما استهدف حزب الله ثكنة زرعيت بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

من جهة أخرى، قالت القناة 12 إن دفعات من الصواريخ أطلقت من لبنان نحو صفد في الجليل الأعلى وسهل الحولة تم اعتراض بعضها، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإغلاق طرق ومحاور أمام حركة المرور في كاتسرين إثر أنباء عن سقوط صاروخ في محيط صفد.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن سقوط عدد من الصواريخ في مناطق متفرقة بالجليل الأعلى نجم عنه اندلاع حرائق في مناطق مختلفة.

وأصيب منزل بمنطقة صفد فيما تعمل فرق الإطفاء على إخماد حرائق بمواقع مختلفة جراء سقوط صواريخ، وفق الإعلام الإسرائيلي.

سلسلة من الغارات العنيفة للطائرات الإسرائيلية

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم السبت، سلسلة من الغارات العنيفة تجاوز عددها 100 غارة، على مناطق جنوب لبنان وفي البقاع الغربي.

يأتي ذلك، غداة استشهاد 31 شخصا وأصابة 68 آخرين بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عصر الجمعة.

ونعى حزب الله اليوم السبت، 14 عنصرا في صفوفه واثنين من أبرز قادته هما ابراهيم عقيل وأحمد وهبي، قضوا بهذه الغارة.

وكانت إسرائيل صعدت الأسبوع الجاري، هجماتها على حزب الله في لبنان، حيث شنت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، هجومين استهدفا أجهزة النداء والاتصال من نوع "بيجر" و"توكي ووكي" ما أدى إلى انفجارها استشهاد وإصابة العشرات.

وقال وزير الصحة اللبناني إن حصيلة تفجيرات أجهزة النداء واللاسلكي يومي الثلاثاء والأربعاء، والغارة الإسرائيلية الجمعة، بلغت 70 شهيدا.