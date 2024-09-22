إجراء 22 عملية جراحية في 8 ساعات بمستشفى الغردقة العام ضمن مبادرة بداية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً - أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أنه تفعيلا لدور المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"، أجرى الطاقم الطبي بمستشفى الغردقة العام 22 عملية كبرى بمستشفى الغردقة العام خلال 8 ساعات، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى.

من جانبه، قال الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة والسكان إن تلك العمليات تضمنت عدة عمليها متنوعة، أشرف عليها الدكتور عمرو عادل مدير المستشفيات بالمديرية وتابعها الدكتور كريم الشبراوى مدير مستشفى الغردقة العام .

وأضاف أن العمليات تضمنت جراحة أوعية دموية وجراحة تجميل، لإنقاذ مريض تعرض لإصابة بأداة حادة، حيث تم إصلاح الأنسجة والشريان وإيقاف النزيف، و4 عمليات جراحة أطفال، و8 عمليات أنف وأذن، و4 عمليات نساء وتوليد و5 عمليات جراحة عامة وجراحة أورام تجميلية.

كما تم إجراء بعض العمليات التي تحتاج إلى مهارات فائقة، مثل استئصال حصوات بالمرارة لطفل عمره 10 سنوات، واستئصال أورام بالجسم، و استئصال ورم بالغدة الدرقية، و إصلاح فتق إربي، وإصلاح فتق سري.

وقدم الدكتور اسماعيل العربى بالشكر الجزيل للأطقم الطبية من أطباء التخدير والجراحين وطاقم التمريض على جهودهم المتميزة وتفانيهم في خدمة المرضى، وتأتى هذه الجهود المبذولة للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، وضمن أعمال مبادرة " بداية جديدة".