بداية جديدة لبناء الإنسان.. فحص 150 مواطنا بقافلة طبية بالأقصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً - نظمت وحدة السكان بمحافظة الأقصر، فعاليات قافلة طبية علاجية لأهالى نجع الصعايدة والمدامود بمركز ومدينة الزينية، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بديوان عام الوزارة بتقديم الدعم الفني المستمر، ومتابعة أنشطة وحدات السكان بالتنسيق مع جميع شركاء العمل في جميع المراكز والمدن ، واشراف محمد عبد الفتاح وكيل أول وزارة سكرتير عام محافظة الأقصر.

وخلال القافلة تم الكشف على 150 مواطناً من أهالى مدينة الزينية مجانا، وذلك ضمن مبادرة (صحتك تهمنا)، حيث تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبى فى التخصصات المختلفة (الباطنة - الأطفال - العظام)، وقالت رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، إن ذلك يأتى فى إطار خطة وحدة السكان بالمحافظة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، حيث حضر القافلة الطبية الدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية بوحدة السكان، وأعضاء فريق الوحدة من الشباب المتطوع والفتيات المتطوعات .

وأشاد مواطني نجع الصعايدة بمدينة الزينية، بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية والتي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم، حيث قال منسق المسئولية المجتمعية بالوحدة وعضو المجلس الإقليمى للسكان، إنه نظراً لما توليه الوحدة من عناية بصحة المواطن الأقصري، وكذلك رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وإيماناً بدور وحدة السكان في تسخير كافة الجهود وتذليل العقبات من خلال اطلاق المبادرات المختلفة، ولا سيما مبادرة "صحتك تهمنا" التى تهدف إلى الوصول إلى القرى الفقيرة والمناطق النائية بنطاق المحافظة وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية للفئات الأكثر احتياجاً.