انت الأن تتابع خبر محمد نور يرد بشكل عاجل بعد خسارة الاتحاد أمام الهلال: اعتراف تاريخي ودفاع قوي عن العمري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث محمد نور نجم الكرة السعودية وعميد نادي الاتحاد السابق، على الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام الهلال في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

محمد نور يرد بشكل عاجل بعد خسارة الاتحاد أمام الهلال

انتهت المباراة بفوز الهلال 3-1 في كلاسيكو المملكة الذي جرى على ملعب الملز، حيث أحرز اللاعب ميتروفيتش هدفين، بالإضافة إلى هدف من سالم الدوسري. كما شهدت المباراة جدلا حول احتساب ركلة جزاء أثارت حفيظة جماهير الاتحاد.

أداء الاتحاد وتحليل نور

في فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أشار نور إلى أن فريق الاتحاد لم يظهر بمستواه المتوقع في مواجهة الهلال، مؤكدًا أنه لم يكن هناك إعداد كافٍ لهذه المباراة المهمة. وأكد أن الشوط الثاني شهد تحسنًا في الأداء الدفاعي، مطالبًا المدرب بالاستمرار في نفس التشكيل الذي لعب به هذا الشوط في المباريات المقبلة لتحقيق النقاط.

اعتراف تاريخي حول الهلال

لم يخف نور اعترافه بقوة الهلال، حيث قال: "يجب الاعتراف أن نادي الهلال في هذه الفترة فريق لا يقهر". وهذا التصريح يعكس احترامه لقدرات الخصم، وهو ما يعكس أيضًا الرؤية الواقعية عن المنافسة في الدوري.

رسالة للاعبي الاتحاد والجماهير