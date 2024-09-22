نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لقمة مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره فريق أرسنال، اليوم الأحد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أرسنال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أرسنال

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، مانويل أكانجي، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: رودري، ماتيو كوفاسيتش، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جاك جريليش.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل، جورين تيمبر.

خط الوسط: كاي هافرتز، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس، لياندرو تروسارد.