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أحمد جودة - القاهرة - تواصل مانشستر يونايتد مع أحد المدربين الإيطاليين تحسبا لإقالة الهولندي إريك تين هاج، خلال الموسم الحالي.

مانشستر يونايتد يتواصل مع مدرب إيطالي لخلافة تين هاج

ووفقا لشبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، تواصل السير جيم راتكليف، المالك المشارك لمانشستر يونايتد، مع ماسيمليانو أليجري، المدرب السابق ليوفنتوس، لاستطلاع رأيه بشأن استعداده لخلافة تين هاج.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد يجهز خطة الطوارئ، إذا لم تسر الأمور بشكل جيد مع تين هاج في الفترة المقبلة، لا سيما بعد أن تلقى الفريق خسارتين في أول 3 جولات من البريميرليج.

وأوضحت أن أليجري يحلم بالفعل بتدريب أحد الفرق الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن قضى مسيرته التدريبية كلها في إيطاليا.

وكشفت أن توماس توخيل، المدرب السابق لبايرن ميونخ، كان أحد الأسماء التي تواصل معها راتكليف لكن خلال الصيف الماضي.