وزير الخارجية يلتقي بنظيره الأوزباكستاني للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً - التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة شئون المصريين بالخارج، يوم السبت، مع نظيره الأوزباكستاني، بختيار سعيدوف، علي هامش اجتماعات الشق رفيع المستوي للدورة الـ٧٩ للجمعية العامة للأمم المُتحدة، المُنعقدة حالياً بمقر المنظمة بمدينة نيويورك.

وأعرب وزير الخارجية لنظيرة الأوزبكي، عن تقدير الجانب المصري لعلاقات الصداقة والروابط التاريخية التي تربط بين مصر وأوزبكستان.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور عبد العاطي، إلي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أوزبكستان عام ٢٠١٨، وكذلك الزيارة التي قام بها نظيره الأوزباكستاني إلى مصر في عام ٢٠٢٣، وما مثلته تلك الزيارات رفيعة المستوي من تدشين لصفحة جديدة في العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

وأكد عبد العاطي، حرص الجانب المصري بالحفاظ علي الزخم الذي ولدته الزيارات الرئاسية المتبادلة، من خلال الحفاظ علي وتيرة الزيارات رفيعة المستوي، وانتظام عقد المشاورات السياسية، وبحث أفق جديدة للتعاون المشترك بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين الصديقين.

وأشار وزير الخارجية إلي أهمية العمل علي الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر واوزبكستان، منوهاً إلي الفرص الاستثمارية المُتميزة التي يتمتع بها السوق المصري، مؤكداً علي أن مناخ الاستثمار الجاذب في مصر، من شأنه توفير فرص واعدة للشركات الأوزباكستانية للتصنيع والنفاذ إلي الأسواق الإفريقية والعربية وأوروبية.

كما أكد الدكتور عبد العاطي، علي أهمية تدشين إطار مؤسسي للتعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما من خلال التعاون بين اتحادات الغرف التجارية، وأشار إلي أهمية إنشاء مجلس جديد لرجال الأعمال، بقيادة الشركات المُتخصصة في المجالات الاقتصادية التي تعتلي أولوية مصر وأوزبكستان.

من كما تم التشاور خلال اللقاء حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية مضاعفة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، في ظل تعدد وتتابع الأزمات والتحديات، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.