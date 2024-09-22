سويلم يلتقى مجموعة من السادة أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - الدكتور سويلم : سرعة بحث الطلبات المتعلقة بتخصيص قطعة أرض أملاك الوزارة لتنفيذ مشروع لخدمة الأهالى ، وصيانة آبار المياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد

التقي الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بعدد من السادة أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم ، حيث التقى سيادته بكل من بالسيد النائب/ محمد الحسينى عضو مجلس النواب عن الدائرة السادسة - بولاق الدكرور ، والسيد النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب عن دائرة قطاع شمال و وسط وجنوب الصعيد .

وتناول اللقاء تدارس طلبات تخصيص قطعة أراض أملاك الرى لإقامة مجمع خدمات لخدمة الأهالي ، وموقف تسليم الآبار الجوفيه الحكومية لروابط مستخدمى المياه لتولى مسئولية التشغيل والصيانة ، ومناقشة عدد من شكاوى الأهالى فيما يخص عدد من الآبار الجوفية بمحافظة الوادي الجديد .

وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات ودراستها طبقا للوائح والقوانين المنظمة فيما يخص تخصيص قطعة أرض أملاك الوزارة لتنفيذ مشروع لخدمة الأهالى طبقا لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك ، وصيانة آبار المياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد واستخدام الطاقة الشمسية لإمداد هذه الآبار بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها .