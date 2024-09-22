إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لروح والديها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن حالة الحزن التي تسيطر عليها بعد فراق والديها الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، على الرغم من مرور سنوات على وفاتهما.

ونشرت إيمي سمير غانم صورة لوالديها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “كل شوية أقول امتى أشوفكم، بجد الفراق فعلا من أصعب الحاجات اللي بنحس بيها، ربنا يصبر كل اللي حاسس بيا، بكون عايزة أحكي لهم بشوف إيه في حياتي ومين مزعلني ويشوفوا ابني، تفاصيل كتير وطبعًا الحياة لازم تستمر والكلام اللي انتوا عارفينه ده، ونشتغل ونربي أولادنا ونضحك ونعيش أيامنا.. بس التفكير فيهم مش بيهدا”.

واختتمت إيمي حديثها موجهة نصيحة لمتابعيها تحثهم على الاهتمام بأهلهم قائلة: "نصيحة مني لكل ولد وبنت ربنا يخلي لكم باباكم ومامتكم تفضلوا تحت رجليهم كل يوم، مش مهم الأصحاب مش مهم السفر مش مهم غير إنهم يكونوا هما وأولادكم كل يوم معاكم، وربنا يصبر كل الناس.. الفاتحة وربنا يغفر لهم ويجمعنا بيهم في الجنة".