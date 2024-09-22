نادي سباقات الخيل يحتفي باليوم الوطني ضمن الموسم الصيفي بالطائف

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أحمد جودة - القاهرة - أقام نادي سباقات الخيل أسبوعًا سباقيًّا مميزًا، تضمّن كؤوسًا كبرى ضمن الحفلين الـ " 35 – 36 "، على مضمار ميدان الملك خالد بالحوية ضمن الموسم الصيفي لسباقات الطائف.

وتضمن الأسبوع السباقي 36 احتفالية النادي باليوم الوطني الـ 94 للمملكة، من خلال الشوط التاسع والأخير برعاية هيئة تطوير بوابة الدرعية، إذ حقق الفائز " الماروم قيت " للخيال كاميلو أوسبينا، والمالك نايف عقيل المطيري، كأس اليوم الوطني، لسباق مفتوح الدرجات 4 سنوات وأكثر حصن وأفراس (إنتاج- مستورد). لمسافة 2400 م، وبزمن 2.44،27