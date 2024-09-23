نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة والدة المخرج يوسف المنصور ويعلق: راحت التى كان يكرمني الله من أجلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المخرج والكاتب يوسف المنصور عن وفاة والدته عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، دون تحديد موعد تشييع الجنازة أو العزاء، قائلا: "راحت التي كان يكرمني من أجلها، أمي ماتت، أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة".

وحرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء على المنشور الذى كتبه أبرزهم، عصام السقا، دنيا عبد العزيز، يسرا وجيه، وغيرهم

من هو محمد يوسف المنصور

يوسف المنصور هو مخرج وممثل مصري، أخرج وأعد النص المسرحي لمسرحية "الحفيد" عام 2022، التي شارك فيها مجموعة من النجوم مثل سماء إبراهيم وعابد عناني وشادي سرور، وشيريهان الشاذلي، بالإضافة إلى الفنان القدير عادل عفر.

تولى تصميم الديكور حمدي عطية، والإضاءة أبو بكر الشريف، وتصميم الملابس مروة عودة، بينما كانت الموسيقى من تأليف كريم عرفة.