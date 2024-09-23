وزير الخارجية يلتقي مع وزير خارجية أوغندا على هامش أعمال الجمعية العامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 07:32 صباحاً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الأحد ٢٢ سبتمبر مع وزير خارجية أوغندا جيجي أودونجو على هامش المشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

تناولت المقابلة مسارات وآفاق التعاون الثنائي بين القاهرة وكمبالا، وأهمية العمل على تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين والتنسيق فى كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

هذا، وتم التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتناول التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وتداعيتها على استقرار القارة، وقد حرص د. عبد العاطي على إبراز رؤية مصر حول أسس التعاون السليم بين دول حوض النيل، وشدد على أهمية بلورة رؤية مشتركة تراعي شواغل كافة الدول.