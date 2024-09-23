انت الأن تتابع خبر حزب الله ينعى عنصراً آخر من مقاتليه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع تصاعد وتيرة الغارات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، نعى حزب الله عنصرا آخر من مقاتليه استشهد في المواجهة مع جيش الاحتلال صباح الاثنين.

وقال الحزب في بيان "ان العنصر محمود حسين سعد باقر مواليد عام 1963 من بلدة عدلون في جنوب لبنان ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وبذلك يرتفع إجمالي شهداء الحرب إلى 505 منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

هذا وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصا استشهد وأصيب 6 آخرون بجروح جراء غارات شنتها إسرائيل على محيط مدينة الهرمل شرقي لبنان.

وقالت الوزارة إن 11 شخصا آخرين أصيبوا بجروح في غارات إسرائيلية طالت بلدة عيترون جنوبي البلاد.