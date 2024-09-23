انت الأن تتابع خبر بعد تعرضه لجلطة دماغية .. إيعاز حكومي بشأن حسين دعيبس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة إن الحكومة تابعت الحالة الصحية للفنان والمخرج حسين دعيبس بعد تعرضه لجلطة دماغية.



وقال الرواشدة في منشور له على فيس بوك: "تابعنا الحالة الصحيّة للفنان المبدع حسين دعيبس، بعد تعرّضه مؤخرًا لجلطة دماغيّة، وسوف نقوم بزيارته يوم غدٍ بإذن الله في مقرّ شفائه في إحدى دور الرعاية، متمنين له الشفاء العاجل"



وأضاف : "تنتمنى له أن يعود إن شاء الله كسابق عهده إلى الساحة الفنية الأردنية والعربية، كفنان قدير أثرى المشهد الفني بالعديد من الأعمال الناجحة والمميزة." .



وظهر المخرج حسين دعيبس بوقت سابق في دار للمسنين في عمّان .

وشكل ظهور دعيبس بهذه الحالة صدمة للوسط الفني الأردني عقب ظهوره في مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يستطع حسين دعيبس حبس دموعه التي انهمرت أمام الكاميرا، وهو يقول إنه "لا يريد المساعدة من أحد".

وقال المخرج حسين دعيبس إنه تعرض لجلطة في الدماغ، مشيرا إلى أنه يمكث في "دارات سمير شما للمسنين" منذ عام تقريبا .