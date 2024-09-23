نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبحبش أحتفل بعيد ميلادي.. تصريحات مصطفى قمر على "ميجا أف أم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان مصطفى قمر بعيد ميلاده، أمس الأحد الموافق 22 سبتمبر، حيث ولد في مثل هذا اليوم من عام 1966، وشارك بمداخلة هاتفية للراديو “ميجا إف إم”، وصرح من خلالها عدة تصريحات متعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني وأيضا يوم ميلاده، ويعرض لكم “دوت الخليج الفني” أبرز تلك التصريحات خلال السطور التالية.

تصريحات مصطفى قمر

أعرب “قمر” عن سعادته الشديدة بمعايدات الجمهور له في عيد ميلاده، قائلا: "معايدتكم ليا مفاجأة حلوة جدا ورجعتوني لذكريات زمان على نغم اف ام لما قدمت برنامج هما كلمتين وكانت فترة حلوة أوي".

وأضاف عن حبه للإذاعة،قائلا: "بحب ميكروفون الإذاعة وبحب أغاني الراديو لأنه له سحر ومذاق خاص".

مصطفى قمر

وتابع: "بكون مبسوط جدًا والناس لسه شايفاني زي زمان على الرغم من إن الزمن لا يقهر ولكن الجمال جمال القلب والروح، بحاول أتعامل بالأخلاق الجميلة بقدر الإمكان في الوسط الفني وخارج الوسط الفني".

وأضاف عن احتفاله بعيد ميلاده، قائلًا: "مش بحب أحتفل بعيد ميلادي ومش بحب الزحمة، وممكن أخرج مع أولادي والعيلة بس من غير احتفال، وبشكر ربنا على نعمة العمر والصحة والعافية وأحلى حاجة في الدنيا الطاقة الإيجابية والضحك، وكنت بحب الفنان الراحل سمير غانم جدا لأنه تجسيد للبهجة".

مصطفى قمر

وتابع عن أعماله مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلًا: "عملت مع ياسمين عبد العزيز نجاحات جميلة جدًا وعاشت في أذهان الناس وبتمنى إني أسيب تأثير وتاريخ ليا مع الناس من خلال الأفلام والأغاني وبشكر جمهوري اللي سندني كل السنين اللي فاتت".

وتحدث عن أعماله الفترة القادمة، قائلا: "لسه عندي جديد وأفكار جديدة بحلم أقدمها لجمهوري".

أغنية “مين غيرك”

واختتم:"أغنية "مين غيرك" كان ليها كواليس خاصة في التصويرة، لغاية النهارده الناس بتحب أغاني مصطفى قمر ودي أكبر نعمة بحمد ربنا عليها في عيد ميلادي".