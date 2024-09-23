تفاصيل مشاركه توني ماهر في فيلم "جوري "مع هيفاء وهبي

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان توني ماهر، في فيلم جوري بطولة هيفاء وهبي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة

وكشف توني في تصريحاته تلفزيونية له تفاصيل تعاونه لأول مرة مع الفنانة هيفاء وهبي أنه كان متخوفًا من العمل معها مشيرًا أنها نجمة كبيرة وشخصية متواضعة.

أبطال فيلم جوري

فيلم جوري بطولة هيفاء وهبي، أبرزهم بيومي فؤاد وكريم عفيفي ومحمود الليثي وسليمان عيد، ومحمد كيلاني، توني ماهر،ونانسي صلاح.



آخر أعمال توني ماهر

وفي سياق آخر، شارك توني ماهر مؤخرًا في مسلسل "شغل في العالي"، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج مرقس عادل، بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، بسمة داود، رشا بن معاوية، مروان يونس، كريم سرور، هيثم سعيد، أمينة مغربى، انجى كيوان، بسنت النبراوي، محمد رضوان، فريد النقراشي، ساندرا حسين، محمد مرزبان، مارتينا عادل، عزة مجاهد، أحمد عبد الله محمود، وعدد من ضيوف الشرف



نبذة عن توني ماهر

هو ممثل مصري ظهر لأول مرة وأشتهر لدوره في برنامج ساترداي نايت لايف بالعربي ثم قام بالتمثيل في العديد من الاعمال التلفزيونية والسينمائية ابرزهم مسلسل فوق السحاب ومسلسل رحيم ومسلسل نصيبي وقسمتك ومسلسل بأثر رجعي وبطولة فيلم شاومينج وفيلم في القلب.