نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور محمود لبرنامج "لمن يهمه الفن":تشرفت بالعمل في أعمال ملحمية وطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان نور محمود أنه تشرف بالعمل في أعمال ملحمية وطنية فنية مثل دور الشهيد" محمد درويش" في الاختيار 1، و "موريس" في الاختيار 3، وكذلك دور ضابط الجيش في فيلم "الممر"، مُضيفًا:"مصدر سعادتي إني ارتبطت بالأعمال الوطنية السابقة مثل "رأفت الهجان" و"حتى آخر العمر" و"بدور" وغيرها من الأعمال التي تربينا عليها".

تصريحات نور محمود

وأكد نور محمود على أنه تعرض لموقف لن ينساه أثناء تصوير "الاختيار1"، قائلًا: "حين رأني القائد محمد نصر الناجي الوحيد من كمين الفرافرة، وقال لي سبحان الله إنت إزاي شبه كده؟، وأجمل مكالمة استقبلتها بعد عرض "الاختيار1" كانت من شقيق الشهيد "محمد درويش" الذي هنأني على تجسيد دور شقيقه وأثنى على الدور".

وأضاف:" سعدت جدًا بتجسيد طائفة المسيحيين وأزماتهم في عام حكم جماعة الإخوان المسلمين، بدور "موريس" في "الاختيار3".

وأكد نور محمود على أنه يعشق الأدوار التاريخية، وفخور بتجسيد شخصية " حبيب بن عياد" المهندس القبطي المسؤول عن مقياس النيل في مسلسل "رسالة الإمام" وأن المسلسل كان مزيج بين العربية الفصحى والعامية، لكن دوره كان بالعامية فقط لأنه جسد الأقباط.

وتابع:"كل خروجاتى بتكون فى مصر الجديدة إلا طبعًا لو عندى شغل لكن من حسن حظى إن ديكور مسلسل "تيتا زوزو" كان جزء منه فى مصر الجديدة، وكان الكل بيتعذب من المشوار لكن أنا كان بينى وبين اللوكيشن 3 دقايق".

نور محمود يتحدث عن مسلسل تيتا زوزو

وكشف نور محمود كواليس مسلسل "تيتا زوزو"، قائلًا:" مسلسل اجتماعى صرف مرتبط بالأسرة وحدوتة المسلسل واقعية وشبهنا لأنه بيتكلم عن علاقة الآباء بالأبناء والإخوات ببعض، شرف لكل واحد موجود في الـ crew إنه بيشتغل مع قيمة وقامة زى الفنانة إسعاد يونس، وكلنا كنا زعلانين آخر يوم تصوير مكناش عايزين المسلسل يخلص، صورنا جزء من مسلسل "تيتا زوزو" في بيت الفنانة إسعاد يونس، وكنا بنقعد معاها بالساعات نتكلم فى مواضيع كتير أوي".

وتابع:" رسالة مسلسل "تيتا زوزو" هي إزاى نتعامل مع الجيل الموجود دلوقتي، وإن مش لازم تربى ابنك زى ما انت اتربيت لأن الدنيا اتغيرت، الذكاء الاصطناعي يعتبر حدث وظاهرة موجودة ومتداخلة فى حياتنا بشكل مرعب، والمسلسل بيتطرق لفكرة الذكاء الاصطناعي ممكن يفدنا فى ايه ويضرنا في إيه، شخصية سيف في المسلسل مهندس ماشى في كل حاجة بالمسطرة، وشاطر في شغله جدًا بس لازم يمشي رأيه هو في الآخر، وماعندوش مرونة في التعامل، سعيد بردود الأفعال الإيجابية بشكل مبدئي على بدايات عرض مسلسل "تيتا زوزو" الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الأسرة".

وأكد نور محمود أنه يقرأ حاليًا عمل جيد ورائع، ويتمنى أن تكتمل التجربة على خير، ويحلم الفترة القادمة بعمل سلسلة أعمال كثيرة مهمة ومؤثرة، مُضيفًا:" أحلم بمشاهدة تجسيد شخصية "أحمد زكي" على الشاشة، لكني لا أجروء على تجسيده، ولو هنعيد تقديم أعمال قديمة لأحمد زكي أتمنى إعادة تقديم أغلب أعماله، ومنها "الإمبراطور" و"أحلام هند وكاميليا" و"زوجة رجل مهم" و"الباشا".

وأضاف:" أنا راجل تسعينات جدًا وبحب فترة التسعينات جدًا سواء أغاني أو مسلسلات وكانت فترة حلوة أوى بالنسبة لي، مسرحية "النقطة العامية" كانت أول تجربة ليا فى المسرح، وتعتبر من أحلى التجارب اللى عدت عليا فى حياتى، والسبب فى ده جملة قالهالى الفنان الراحل خالد صالح لو ما اشتغلتش مسرح هتحس دايما إن إنت لسه فيه حاجة ناقصاك عشان كده كان حلم حياتى أشتغل مسرح، أنا شخص بحب أبقى مشخصاتي، أعمل كل الأنماط اللى بتقابلنا فى حياتنا، وبحاول دايما أبقى حد مهم في الوسط الفني".