انت الأن تتابع خبر سعر الذهب اليوم الإثنين 23 سبتمبر.. بكام المعدن الأصفر للبيع والشراء؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حالة من الاستقرار يشهدها سعر الذهب اليوم الإثنين 23 سبتمبر، بعدما قفز سعره الأيام الماضية بشكل كبير، ليعود إلى استقراره على مستوى مختلف الأعيرة الذهبية، حيث وصل سعر عيار 21 اليوم إلى 3555 للبيع، 3545 للشراء.

سعر الذهب اليوم

يقدم موقع محتوى بلس في هذا التقرير، سعر الذهب اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 في محلات الذهب والصاغة، ليتعرف الراغب في الشراء على السعر، وذلك في إطار التقارير الخدمية التي يقدمها الموقع لزواره.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للشراء: 4051.5 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للبيع: 4062.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للشراء: 3545 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للبيع: 3555 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للشراء: 3038.5 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للبيع: 3047.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للشراء: 2363.25 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للبيع: 2370 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للشراء: 2025.75 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للبيع: 2031.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر للشراء: 1519.25 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر للبيع: 1523.5 جنيهًا.

سعر الذهب بالدولار