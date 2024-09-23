انت الأن تتابع خبر الذهب يحوم قرب مستويات قياسية مرتفعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت رويترز إلى أن أسعار الذهب حومت قرب مستويات قياسية مرتفعة الاثنين.

يأتي ذلك مع استغلال المتعاملين للزخم الناجم عن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة الأميركية وعلامات تشير إلى أن المزيد من التخفيضات يلوح في الأفق.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية قرب 2619.37 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:25 بتوقيت غرينتش ليتداول قرب أعلى مستوى قياسي سجله الجمعة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2643.90 دولارا.

وارتفعت أسعار الذهب بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية الأربعاء.

وتوقع البنك حدوث خفض آخر بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام ونقطة كاملة العام المقبل ونصف نقطة إضافية في عام 2026.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 31.06 دولارا للأونصة. وانخفض البلاتين 0.8% إلى 967.81 دولارا، وهبط البلاديوم 1.3% إلى 1053.67 دولارا.