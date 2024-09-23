رئيس الوزراء: جهود مستمرة لسرعة تسليم أراضي رأس الحكمة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، اجتماعا اليوم الأحد، لمتابعة المستجدات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وموقف التعويضات المقررة لأهالي المنطقة.

واستهل مدبولي الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بالمرحلة الأولي من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، بهدف العمل على تذليل أي تحديات، وحل أي مشكلات، مؤكداً أن ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد مع مختلف الجهات المعنية.

وجدد رئيس مجلس الوزراء المصري الإشارة إلى الجهود المستمرة لسرعة تسليم الأراضي الخاصة بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة للشريك الإماراتي، والبدء في أعمال البنية الأساسية لهذا المشروع المهم، الذي من شأنه أن يسهم في تعظيم الاستفادة مما تمتلكه هذه المنطقة الواعدة من مقومات وإمكانات، تجعلها نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية، وخاصة في قطاع السياحة.

وأكد المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، أن الاجتماع تناول مستجدات موقف حصر قطع الأراضي، والمنازل، والمباني، والمغروسات، في مدينة رأس الحكمة، وما تم صرفه من تعويضات لأهالي المنطقة حتى اليوم.

وأضاف المتحدث الرسمي: “تطرق الاجتماع إلى الموقف الخاص بإعادة تسكين المرحلة الأولي داخل ولاية محافظة مطروح بمنطقة “شمس الحكمة”، وما تم تحريره من عقود للأهالي في هذا الشأن، وما هو متبق من عقود جار العمل على سرعة إتمام الإجراءات الخاصة بها”.

جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد القشلان، مدير إدارة أملاك الدولة بمحافظة مطروح، والمهندسة أمل عرفة، مدير إدارة التخطيط العمراني بمحافظة مطروح، واللواء محمد سعيد عمران، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة النقل، والمهندس رضا جاب الله، رئيس مجلس مدينة مطروح، والعميد حسام السيسي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة النقل، والمهندس إبراهيم حسين، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا.