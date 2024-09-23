نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان مصري-لبناني مشترك يدين الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان ويدعو لوقف العدوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان وزيرا خارجية مصر ولبنان، بدر عبد العاطي وعبد الله بو حبيب، الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان خلال لقائهما على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدا في بيان مشترك ضرورة احترام سيادة وسلامة الأراضي اللبنانية، مشددين على أن المساس بأمن لبنان هو مساس بأمن المنطقة.

ودعا الوزيران المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي، مطالبين بإصدار قرار ملزم من مجلس الأمن لوقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية والفلسطينية. كما اتفقا على أهمية امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تضمن حماية المدنيين.

وأكد الوزيران أن الحل الوحيد للأزمة في الشرق الأوسط هو وقف شامل لإطلاق النار، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، محذرين من تحول المواجهات إلى صراع إقليمي واسع النطاق.