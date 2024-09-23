طقس اليوم الاثنين .. حار رطب نهارا معتدل ليلا.. والعظمى فى القاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 06:31 صباحاً - تشهد حالة الطقس في مصر اليوم الاثنين 23-9-2024 أجواء حارة رطبة على كافة الأنحاء ومعتدلة ليلا دون تغيرات في الأحوال الجوية.

وعن حالة الطقس اليوم، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة رطبا ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ورياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وهناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى المترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من المترين إلى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 24

العاصمة الادارية 33 23

6 اكتوبر 33 24

بنها 32 24

دمنهور 31 22

وادى النطرون 31 23

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 31 22

الزقازيق 32 22

شبين الكوم 31 23

طنطا 31 22

دمياط 30 25

بورسعيد 31 26

الاسماعيلية 33 24

السويس 33 24

العريش 30 23

رفح 30 22

رأس سدر 35 24

نخل 32 17

كاترين 28 15

الطور 35 26

طابا 30 24

شرم الشيخ 35 27

الاسكندرية 29 22

العلمين 29 22

مطروح 28 23

السلوم 29 22

سيوة 33 23

رأس غارب 36 26

الغردقة 35 27

سفاجا 36 26

مرسى علم 36 27

شلاتين 36 28

حلايب 34 29

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 33 28

الفيوم 32 23

بني سويف 33 22

المنيا 33 22

أسيوط 34 23

سوهاج 34 25

قنا 35 26

الأقصر 36 26

أسوان 37 27

الوادى الجديد 37 26

أبوسمبل 37 27