نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ أسوان يكشف تفاصيل الوضع الحالي في منطقتي "أبوالريش – دراو": لا إصابات بالكوليرا والإجراءات مستمرة لضمان سلامة المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل القلق الذي أثارته الأخبار المتداولة عن انتشار مرض غامض في منطقتي "أبوالريش – دراو" بمحافظة أسوان، خرج اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ليطمئن المواطنين بشأن الوضع الصحي في المحافظة.

وأوضح خلال مداخلته مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أن الشائعات المتداولة عن وجود إصابات بالكوليرا لا أساس لها من الصحة. في هذا المقال، نستعرض أهم ما جاء في تصريحاته حول الحالة الصحية والإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع الأوضاع الراهنة.

لا إصابات بالكوليرا

أكد محافظ أسوان بشكل قاطع أنه لا توجد أي إصابات بالكوليرا في المحافظة، مشيرًا إلى أن عدد الوفيات المسجلة حتى الآن بلغ 5 حالات، وجميعها ناتجة عن أمراض أخرى غير تلك التي أشيع عنها.

وقد انتشرت شائعات في الفترة الأخيرة حول تفشي الكوليرا، ولكن المحافظ نفى هذه الأخبار وأكد أن الإصابات التي تم تسجيلها حتى الآن تتعلق بالنزلات المعوية العادية ولا تمثل خطرًا كبيرًا.

الإجراءات الصحية المتبعة

أشار المحافظ إلى أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المواطنين في منطقتي "أبوالريش – دراو".

وأوضح أن فرقًا صحية متخصصة تراجع بشكل دوري محطات المياه، حيث يتم فحصها يوميًا للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. ولإظهار مدى سلامة المياه، قام المحافظ نفسه بتناول مياه الشرب من قرية أبوالريش أمام المواطنين.

شائعات تصريف مصنع كيما

فيما يتعلق بالشائعات التي انتشرت حول تصريف مياه مصنع كيما في إحدى محطات المياه بنهر النيل، أوضح المحافظ أن هذا الأمر غير صحيح.

حيث أشار إلى أنه تم إنشاء محطة معالجة صناعية خاصة بمياه الصرف الصناعي للمصنع بعد فترة من المعاناة، ويتم إجراء تحاليل دورية للمياه لضمان سلامتها. كما أكد أن إضافة الكلور للمحطات يتم بنظام أوتوماتيكي لضمان نقاء المياه.

مبادرة حياة كريمة:

ضمن المبادرات الهامة التي أطلقتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية والصحية في المحافظات، أكد اللواء إسماعيل كمال أن محافظة أسوان تشهد تغييرًا في منظومة الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة، وهي المبادرة التي تهدف إلى تحسين مستوى البنية التحتية في المناطق الريفية والمحافظات الأقل حظًا.

هذا التغيير يأتي لضمان عدم تكرار المشاكل المرتبطة بتلوث المياه أو تصريف الصرف الصحي بشكل غير آمن.

الاستعداد للموسم السياحي

في جانب آخر من تصريحاته، أشار المحافظ إلى أن المحافظة تستعد لاستقبال الموسم السياحي الجديد، حيث يتم تجهيز احتفال كبير يوم الجمعة المقبل بمناسبة بدء الموسم السياحي.

وأكد أنه على الرغم من انتشار بعض الأخبار التي تهدف إلى إثارة الذعر بين المواطنين والسياح، فإن الحجوزات السياحية تسير بشكل طبيعي ولم يتم إلغاء أي فوج سياحي حتى الآن.

طمأنة المواطنين:

في ختام حديثه، أكد اللواء إسماعيل كمال أن نسبة الوفيات في المحافظة لم ترتفع عن المعدلات الطبيعية، وأن الإصابات الموجودة بالمستشفيات الآن ليست مقلقة.

وأضاف أن فرق العمل تتابع باستمرار الحالة الصحية للمواطنين، وتعمل على تنفيذ كل ما يلزم لضمان استقرار الأوضاع.