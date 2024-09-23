نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير من حالة الطقس اليوم الإثنين: ظاهرة جوية "الخطيرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس اليوم، حيث يستمر الطقس حارًا ورطبًا نهارًا على معظم الأنحاء، مع درجات حرارة مرتفعة خاصة في جنوب الصعيد، بينما تكون الأجواء معتدلة ليلًا.

تحذيرات من الشبورة المائية

أصدرت الأرصاد تحذيرات من تكوّن شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، مشيرةً إلى أن هذه الشبورة قد تشكل خطرًا على السائقين بسبب انخفاض الرؤية.

كما توقعت فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية.

النشرة الجوية اليوم

من المتوقع أن تسود الأجواء التالية:

الوقت: من 4 إلى 8 صباحًا.

من 4 إلى 8 صباحًا. الشبورة المائية: خفيفة مع إمكانية حدوث حوادث.

خفيفة مع إمكانية حدوث حوادث. الرياح: نشطة أحيانًا، بسرعة تصل إلى 30 كم/ساعة.

نشطة أحيانًا، بسرعة تصل إلى 30 كم/ساعة. الرطوبة النسبية: تتراوح بين 35% إلى 80%.

تفاصيل الطقس في مناطق مختلفة

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري:

الشبورة: انعدام الشبورة المائية.

انعدام الشبورة المائية. الأمطار: فرص لأمطار خفيفة.

فرص لأمطار خفيفة. الرياح: نشطة بسرعة 30 كم/ساعة.

نشطة بسرعة 30 كم/ساعة. الرطوبة: 90% عظمى و50% صغرى.

السواحل الشمالية الشرقية:

الأمطار: فرص لأمطار خفيفة.

فرص لأمطار خفيفة. الشبورة: خفيفة.

خفيفة. الرياح: معتدلة بسرعة 26 كم/ساعة.

معتدلة بسرعة 26 كم/ساعة. الرطوبة: 90% عظمى و55% صغرى.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر:

الشبورة: انعدام.

انعدام. الرياح: نشطة بسرعة 38 كم/ساعة.

نشطة بسرعة 38 كم/ساعة. الرطوبة: 60% عظمى و30% صغرى.

شمال الصعيد:

الشبورة: انعدام.

انعدام. الرياح: معتدلة بسرعة 28 كم/ساعة.

معتدلة بسرعة 28 كم/ساعة. الرطوبة: 60% عظمى و20% صغرى.

جنوب الصعيد:

الشبورة: انعدام.

انعدام. الرياح: معتدلة بسرعة 26 كم/ساعة.

معتدلة بسرعة 26 كم/ساعة. الرطوبة: 35% عظمى و15% صغرى.

حالة البحرين

البحر المتوسط: معتدل، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، مع رياح شمالية غربية.

معتدل، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، مع رياح شمالية غربية. البحر الأحمر: من معتدل إلى مضطرب، بارتفاع أمواج من 2 إلى 2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة