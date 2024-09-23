بعد العطل المفاجئ.. خدمة عملاء فودافون تكشف حقيقة نفاذ رصيد المستخدمين

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت خدمة عملاء شركة فودافون، حقيقة نفاذ رصيد العملاء بعد العطل المفاجئ الذي تسبب في عدم تمكن العملاء من إجراء المكالمات الهاتفية خلال الساعات الماضية.

وعقب عودة الخدمة تواصل محرر "دوت الخليج" مع خدمة عملاء الشركة التي لم تصدر بيانا صحفيا بشأن الأزمة حتى الآن، حيث أكد ممثل خدمة العملاء عدم نفاذ رصيد العملاء وأن السبب في عدم تمكنهم من إجراء المكالمات هو عطل فني.

وأوضح ممثل خدمة عملاء فودافون، أن السبب الرئيسي في العطل هو وجود بعض التحديثات في الخدمة.

وأكد ممثل خدمة العملاء عودة الخدمة بشكل طبيعي لجميع العملاء بعد انتهاء التحديثات التي تسببت في عدم تمكن العملاء من إجراء المكالمات.

يشار إلى أن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، كشف مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود عطل في شبكة فوادفون، ونفاذ مفاجئ في رصيد عملاء الشركة، وعدم تمكنهم من إجراءات مكالمات هاتفية.

فيما لم تعلق الشركة أو تصدر بيانا رسميا توضح فيه الأسباب الرئيسية في العطل.