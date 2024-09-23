نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2024: طقس حار رطب نهارًا وتحذيرات من الشبورة المائية وأمطار خفيفة متوقعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر حالة الطقس اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2024، حيث يسود طقس حار رطب خلال النهار على معظم الأنحاء، ويصبح شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس معتدل الحرارة ورطبًا في الليل.

تحذيرات الأرصاد

الشبورة المائية : تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، مما قد يتسبب في انخفاض الرؤية وبالتالي احتمال وقوع حوادث.

: تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، مما قد يتسبب في انخفاض الرؤية وبالتالي احتمال وقوع حوادث. فرص سقوط أمطار: تتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية بشكل متقطع.

تفاصيل النشرة الجوية

الشبورة : تتكون الشبورة المائية الخفيفة بين الساعة 4 و8 صباحًا.

: تتكون الشبورة المائية الخفيفة بين الساعة 4 و8 صباحًا. الرياح : الرياح ستكون نشطة أحيانًا بسرعة تصل إلى 30 كم/ساعة.

: الرياح ستكون نشطة أحيانًا بسرعة تصل إلى 30 كم/ساعة. الرطوبة: تتراوح نسبة الرطوبة النسبية العظمى بين 80% و90% على المناطق الساحلية والشمالية، والصغرى بين 35% و50%.

حالة الطقس في المناطق

السواحل الشمالية : أجواء غائمة جزئيًا مع رياح نشطة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة.

: أجواء غائمة جزئيًا مع رياح نشطة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة. جنوب سيناء : مشمس مع رياح نشطة، والرطوبة النسبية تتراوح بين 30% و60%.

: مشمس مع رياح نشطة، والرطوبة النسبية تتراوح بين 30% و60%. شمال وجنوب الصعيد: أجواء مشمسة مع رياح معتدلة، والرطوبة منخفضة نسبيًا.

حالة البحرين

البحر المتوسط : حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر.

: حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر. البحر الأحمر: يتراوح بين معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج بين 2 إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة : 32° نهارًا - 23° ليلًا

: 32° نهارًا - 23° ليلًا الإسكندرية : 29° نهارًا - 22° ليلًا

: 29° نهارًا - 22° ليلًا شرم الشيخ : 36° نهارًا - 27° ليلًا

: 36° نهارًا - 27° ليلًا الأقصر : 39° نهارًا - 26° ليلًا

: 39° نهارًا - 26° ليلًا أسوان: 40° نهارًا - 27° ليلًا

تستمر الأجواء الصيفية مع بداية تحول الطقس في الأيام القادمة مع دخول الخريف، حيث من المتوقع زيادة تقلبات الطقس بشكل سريع