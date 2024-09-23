انت الأن تتابع خبر موقف ثنائي الزمالك من مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.. مفاجأة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - خلال مباراة الفريق الأخيرة، أمام فريق الشرطة الكيني، في إياب دور ال32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، الذي إنتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد، وتأهل الفريق إلى دور المجموعات في المسابقة، تعرض ثنائي الفريق للإصابة.
وفي خلال اللقاء
- تعرض ثنائي الفريق، مصطفى شلبي، ونبيل عماد دونجا، إلى إصابة لم يستطيعوا من خلالها إكمال المباراة، وغادروا اللقاء.
هل سيلحق الثنائي بالسوبر ؟
- أكد أحد الإعلاميين من خلال تصريحات إعلامية، إن ثنائي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، جاهزان لمواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي المقرر له يوم الجمعة المقبلة بالسعودية”.
- وقد أكد الإعلاميين، أن الثنائي تعرضا لإصابات قوية خلال مباراة الشرطة الكيني وحصلا على راحة من مران اليوم وبنسبة تتخطى ٩٥٪ هيكونوا متواجدان في السوبر الأفريقي امام الأهلي.
- وقد أكد الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور محمد أسامة، أن الإصابة التي لحقت بالثنائي إصابة بسيطة، وأن الثنائي جاهز للمشاركة من الناحية الطبية، وفي انتظار قرار المدير الفني للفريق، لمشاركة اللاعبين في المباراة..