انت الأن تتابع خبر موقف ثنائي الزمالك من مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.. مفاجأة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال مباراة الفريق الأخيرة، أمام فريق الشرطة الكيني، في إياب دور ال32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، الذي إنتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد، وتأهل الفريق إلى دور المجموعات في المسابقة، تعرض ثنائي الفريق للإصابة.

وفي خلال اللقاء

تعرض ثنائي الفريق، مصطفى شلبي، ونبيل عماد دونجا، إلى إصابة لم يستطيعوا من خلالها إكمال المباراة، وغادروا اللقاء.

هل سيلحق الثنائي بالسوبر ؟