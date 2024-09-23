الرياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام الأهلي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في نهائي كأس مصر السوبر الإفريقي.

موعد ضد الزمالك

يلتقي الزمالك مع الأهلي، مساء، الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر 2024 على ملعب "المملكة أرينا" بالمملكة العربية السعودية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد شحاته

خط الوسط: ناصر ماهر - دونجا - عبد الله السعيد

خط الهجوم: زيزو - سيف الجزيري - مصطفي شلبي

وتنقل مباراة الأهلي والزمالك على قناة إم بي سي مصر بالإضافة إلى قناة بي إن سبورتس المفتوحة واللذان حصلا على حقوق نقل مباراة قمة نهائي كأس السوبر الإفريقي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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