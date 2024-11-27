انت الأن تتابع خبر أبرزها الريال وليفربول.. مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تقام مساء اليوم الأربعاء، عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها قمة ليفربول وريال مديد في دورى أبطال أوروبا.
نستعرض لكم أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة:
دوري أبطال أوروبا
- النجم الأحمر X شتوتجارت – 7.45 مساء - beIN Sports HD 3
- شتورم جراتس X جيرونا – 7.45 مساء - beIN Sports HD 4
- دينامو زغرب X بوروسيا دورتموند – 10 مساء
- ليفربول X ريال مدريد – 10 مساء - beIN Sports HD 1
- أستون فيلا X يوفنتوس – 10 مساء - beIN Sports HD 3
- موناكو X بنفيكا – 10 مساء
- سيلتك X كلوب بروج – 10 مساء - beIN Sports HD 7
- إيندهوفن X شاختار دونيتسك – 10 مساء - beIN Sports HD 8
- بولونيا X ليل – 10 مساء - beIN Sports HD 6
مباريات الدوري الأوروبى
- إسطنبول باشاك شهير X بيتروكوب – 5.30 مساء
دوري أبطال أسيا للنخبة
- جوانغجو اف سى X شنغهاى شينهوا – 12 ظهرًا
- يوكوهاما إف سي مارينوس X بوهانج ستيلرز – 12 ظهرًا
مباريات دوري أبطال أسيا 2
- تركتور سازي تيريز X الوكرة – 6 مساء
- الحسين إربد X شباب الأهلي – 6 مساء
- التعاون X الخالدية البحريني – 8 مساء
كأس الكونفدرالية الأفريقية
- الصفاقسي X النادى الرياضى القسنطينى الجزائرى – 5 مساء
- المصرى البورسعيدى X إنييمبا – 6 مساء
- اتحاد الجزائر X أورابا يونايتد – 9 مساء
- نهضة بركان X لواندا شول الأنجولي – 9 مساء
- الزمالك X بلاك بولز – 9 مساء