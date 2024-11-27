الرياضة

أبرزها الريال وليفربول.. مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - تقام مساء اليوم الأربعاء، عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها قمة ليفربول وريال مديد في دورى أبطال أوروبا.

نستعرض لكم أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا

  • النجم الأحمر X شتوتجارت – 7.45 مساء - beIN Sports HD 3
  • شتورم جراتس X جيرونا – 7.45 مساء - beIN Sports HD 4
  • دينامو زغرب X بوروسيا دورتموند – 10 مساء
  • ليفربول X ريال مدريد – 10 مساء - beIN Sports HD 1
  • أستون فيلا X يوفنتوس – 10 مساء - beIN Sports HD 3
  • موناكو X بنفيكا – 10 مساء
  • سيلتك X كلوب بروج – 10 مساء - beIN Sports HD 7
  • إيندهوفن X شاختار دونيتسك – 10 مساء - beIN Sports HD 8
  • بولونيا X ليل – 10 مساء - beIN Sports HD 6

مباريات الدوري الأوروبى

  • إسطنبول باشاك شهير X بيتروكوب – 5.30 مساء

دوري أبطال أسيا للنخبة

  • جوانغجو اف سى X شنغهاى شينهوا – 12 ظهرًا
  • يوكوهاما إف سي مارينوس X بوهانج ستيلرز – 12 ظهرًا

مباريات دوري أبطال أسيا 2

  • تركتور سازي تيريز X الوكرة – 6 مساء
  • الحسين إربد X شباب – 6 مساء
  • التعاون X الخالدية البحريني – 8 مساء

كأس الكونفدرالية الأفريقية

  • الصفاقسي X النادى الرياضى القسنطينى الجزائرى – 5 مساء
  • المصرى البورسعيدى X إنييمبا – 6 مساء
  • اتحاد الجزائر X أورابا يونايتد – 9 مساء
  • نهضة بركان X لواندا شول الأنجولي – 9 مساء
  • الزمالك X بلاك بولز – 9 مساء
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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