انت الأن تتابع خبر أبرزها الريال وليفربول.. مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقام مساء اليوم الأربعاء، عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها قمة ليفربول وريال مديد في دورى أبطال أوروبا.

نستعرض لكم أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا

النجم الأحمر X شتوتجارت – 7.45 مساء - beIN Sports HD 3

شتورم جراتس X جيرونا – 7.45 مساء - beIN Sports HD 4

دينامو زغرب X بوروسيا دورتموند – 10 مساء

ليفربول X ريال مدريد – 10 مساء - beIN Sports HD 1

أستون فيلا X يوفنتوس – 10 مساء - beIN Sports HD 3

موناكو X بنفيكا – 10 مساء

سيلتك X كلوب بروج – 10 مساء - beIN Sports HD 7

إيندهوفن X شاختار دونيتسك – 10 مساء - beIN Sports HD 8

بولونيا X ليل – 10 مساء - beIN Sports HD 6

مباريات الدوري الأوروبى

إسطنبول باشاك شهير X بيتروكوب – 5.30 مساء

دوري أبطال أسيا للنخبة

جوانغجو اف سى X شنغهاى شينهوا – 12 ظهرًا

يوكوهاما إف سي مارينوس X بوهانج ستيلرز – 12 ظهرًا

مباريات دوري أبطال أسيا 2

تركتور سازي تيريز X الوكرة – 6 مساء

الحسين إربد X شباب الأهلي – 6 مساء

التعاون X الخالدية البحريني – 8 مساء

كأس الكونفدرالية الأفريقية