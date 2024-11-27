تحديد موعد مشاركة أشرف داري في تدريبات الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أصبح اللاعب المغربي أشرف داري قريبًا من العودة للتدريبات الجماعية مع فريق الأهلي، وذلك بعد مباراة الفريق أمام البنك الأهلي يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

موعد مشاركة أشرف داري في تدريبات الأهلي

وكان داري قد غاب عن الملاعب بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها مجددًا بعد إصابته السابقة في سبتمبر خلال معسكر منتخب بلاده.

خلال الفترة الماضية، خضع أشرف لبرنامج تأهيلي مكثف، ويخوض حاليًا مرحلة جديدة من التأهيل تشمل الجري حول الملعب وأداء تدريبات بالكرة، على أن يعود للتدريبات الجماعية بعد المباراة القادمة.

وكان داري قد شارك لفترة قصيرة في مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال للأندية، قبل أن تتجدد إصابته في الكاحل.

ويستعد الأهلي لملاقاة البنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري، حيث يحتل الفريق صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن بيراميدز والاتحاد السكندري والمصري.