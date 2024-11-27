نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة المصرى وأنيمبا النيجيرى فى مجموعات الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية مساء اليوم الاربعاء نحو ستاد السويس الجديد، حيث يستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره أنيمبا النيجيري في مواجهة قوية ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعتبر هذه المباراة بداية مشوار الفريقين في هذه النسخة من البطولة، مما يزيد من أهميتها ويجعلها محط أنظار الجماهير.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وأنيمبا النيجيري

تذاع هذه المباراة عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المتوقع أن تُبث المباراة على قناة beIN Sports HD 4، مع توفير تغطية تحليلية مميزة قبل وبعد المباراة تضم أبرز نجوم التحليل الرياضي في المنطقة.