نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بوروسيا دورتموند ودينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف اليوم الأربعاء، ملعب ماكسيمير في العاصمة الكرواتية زغرب مباراة قوية تجمع بين دينامو زغرب الكرواتي وبوروسيا دورتموند الألماني، في إطار الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ودينامو زغرب

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق له 27 نوفمبر وفقًا لتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر،أما بتوقيت السعودية (مكة المكرمة) ودول الخليج العربي في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وبتوقيت فلسطين ومصر، فيبدأ اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بالنسبة لدول الإمارات وسلطنة عمان في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة دينامو زغرب وبوروسيا دورتموند

تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.

