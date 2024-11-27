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أحمد جودة - القاهرة -

أكد لاعب خط وسط برشلونة بدرو غونزاليس "بيدري"، بعد تألقه بأداء رائع في الفوز على بريست (3-0) في دوري أبطال أوروبا، أن اللاعب السابق وأسطورة برشلونة اللاعب أندريس إنييستا هو "مثله الأعلى" وأنه يحاول أن يتشبه به.

بيدري: إنييستا مثلي الأعلى

وقال اللاعب، في تصريحات عقب المباراة التي أقيمت الليلة الماضية علىملعب (لويس كومبانيس)، إن إنييستا كان لاعبًا مذهلًا، إنه مثلي الأعلى، أحاول أن أتشبه به، ولكن مع الحفاظ على المسافات، لقد حظي بمسيرة مبهرة وآمل أن تكون مسيرتي مشابهة قليلًا لمسيرته".

وأبرز بيدري قيمة "الخروج بانتصار على منافس لم يخسر" في دوري أبطال أوروبا، وأشار أيضًا إلى أن "الأهداف في هذه المرحلة مهمة جدًا للتأهل".

وتابع: "لو سجلنا هدفًا إضافيًا، لكان الأمر أفضل، لكنه كان انتصارًا مهمًا"، مشددًا في الوقت ذاته على الأهمية الكبيرة للحفاظ على نظافة الشباك".

وفيما يتعلق بالاجتماع الذي جرى، حسب بعض وسائل الإعلام، أمس الثلاثاء، بين ممثليه والنادي للتفاوض على تجديد عقده، أكد اللاعب الإسباني الدولي أنه "كان يركز على المباراة" وأنه سيتحدث مع ممثليه، مضيفًا أنه "يشعر بالسعادة في النادي الكتالوني".