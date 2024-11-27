انت الأن تتابع خبر استنفار جماهيري قبل لقاء القادسية والخليج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ستكون مواجهة القادسية والخليج بعد غدا الجمعة هامه للفريقين بعد ان حققا كل منهما انتصارات متتالية قفزت بالقادسية الى المركز الخامس برصيد 22 نقطة فيما جعلت الخليج الذي حقق اربع انتصارات متتاليه في المركز السادس برصيد 19 نقطة

-تفوق خلجاوي

وسبق ان التقي الفريقين 11في مباراة كان التفوق فيها للخليج الذي انتصر في 5 مباريات فيما انتصر القادسية ب 3 مباريات وتعادل الفريقين 3 مرات

- جماهير الفريقين متحفزة

يتوقع ان تشهد المباراة حضور جماهيري جيد نظرا للنتائج المميزة التي حققها الفريقين وذلك بعد ان تمكن القادسية من الفوز على النصر في الرياض 2-1 فيما حقق الخليج فوزا رائعا على الهلال3-2 بالدمام

هذه النتائج جعلت جماهير الفريقين تعد العدة للحضور والمساندة بعد غدا الجمعة في اللقاء الذي سيجمعهما على استاد الأ مير محمد بن فهد بالدمام

-استعدادات الفريقين

تركزت تدريبات الفريقين امس على اجراء مناورة وايقافها اكثر من مره لتوجيه اللاعبين من قبل مدربي الفريقين اللذين وضعوا الخطة المناسبة للقاء