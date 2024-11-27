تركي آل الشيخ: هشام ماجد وهنا الزاهد نجما شباك التذاكر في 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية أن الفنان هشام ماجد والفنانة هنا الزاهد هما نجما شباك التذاكر لعام 2024، مشيدًا بأدائهما اللافت وأعمالهما الناجحة التي حققت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، تصريحاته تؤكد على تميزهما في تقديم أدوار متنوعة وحضور قوي في السينما والدراما خلال الفترة الأخيرة، مما عزز مكانتهما كأبرز الأسماء في الوسط الفني لهذا العام.

منشور تركي آل الشيخ



وقال تركي آل الشيخ من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "في سنة ٢٠٢٤م وأرقام المبيعات في المملكة في السينما ومنصة شاهد أرقام هشام ماجد في الرجال وهنا الزاهد في البنات كبيرة... كانوا نجوم ٢٠٢٤ من عندنا... طبعًا الرقم التاريخي في السينما العربية ولاد رزق ٣ وبمسافة كبيرة... شغالين على مسلسل كبيييييير مع نجم كبيييير برعاية موسم الرياض ومحتار في البطلة معاه".

من ناحية أخرى هشام ماجد وهنا الزاهد تألقا مؤخرًا في فيلم بعنوان "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذي يطرح في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يجسد هشام ماجد دور مهندس معماري يعيش حياة زوجية تعيسة مع زوجته، التي تؤدي دورها هنا الزاهد، تتغير حياتهما بشكل مفاجئ عند مواجهة حدث غير متوقع يقلب الأمور رأسًا على عقب، الفيلم يبرز الكوميديا بأسلوب مميز مع لمحات من الدراما، ويعكس التحديات والعلاقات في الحياة اليومية.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

جدير بالذكر أن فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة ضم نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة هنا الزاهد، هشام ماجد، محمد ثروت بيومي فؤاد، غادة إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، وغيرهم من النجوم المتميزين، والفيلم من تأليف كلًا من شريف نجيب، وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي.