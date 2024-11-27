انت الأن تتابع خبر الفتح يفتح مدرجاته مجانًا أمام جماهيره ضد الرياض ويرصد جوائز وهدايا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت إدارة نادي الفتح، فتح مدرجاتها بشكل مجاني أمام جماهير فريقها، خلال مباراة الرياض المقبلة في دوري روشن.

ويستضيف الفتح نظيره الرياض مساء غدٍ الخميس، بالجولة 12 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وكشف الفتح عن قراره بفتح المدرجات بشكلٍ مجاني تقديراً وإيماناً منها لدور الجمهور النموذجي والجهد الكبير والفعال في دعم وتحفيز اللاعبين في مباريات الدوري.

بالإضافة إلى رصد الفتح للعديد من الجوائز والهدايا وتوزيع الأعلام والشالات وتنفيذ الفعاليات الترفيهية المصاحبة لمباراة الفريق يوم الخميس المقبل أمام فريق الرياض ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مباريات دوري روشن للمحترفين.