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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي في التفكير في إعادة تسويق المدافع المغربي أشرف داري خلال الإنتقالات الشتوية المقبلة في حال إستمرار معاناته من الاصابة وغيابه عن صفوف الفريق.

الأهلي يمنح الفرصة الأخيرة لأشرف دارى

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن طلب كولر للتعاقد مع مدافع جديد إضافة إلى صفقات أجنبية أخرى دفع الإدارة لدراسة موقف داري الطبي في ظل عدم الاستفادة الفريق منه حتى الآن

وفي نفس السياق كشف دخول محمد ربيعة مدافع منتخب مصر ونادي سموحة حسابات الأهلي بعد ترشيحه من إدارة الكرة وعرض ضمه مقابل مبلغ مالي وانتقال خالد عبدالفتاح للنادي السكندري.

وأكمل شبانة بأن في المقابل الكابتن محمد رمضان يفضل ثنائي زد مصطفى العش ومحمد إسماعيل كخياران أوليان قبل التفكير في محمد ربيعة.

