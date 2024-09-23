نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم التعاقد مع مهاجم جديد مقابل 3.5 مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد فاروق، أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب حسم التعاقد مع مهاجم أجنبي بشكل غير معلن ويتكتم على الصفقة حتى الأن.

ويسعى النادي الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل المنافسة على كل البطولات أيضا خلال الموسم الجديد مع مدربه السويسري مارسيل كولر.

تصريحات الإعلامي محمد فاروق

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تلفزيونية: ما علمته أن النادي الأهلي حسم التعاقد مع مهاجم أجنبي مقابل 3.5 مليون دولار وسيتم الإعلان عنه في الفترة المقبلة وذلك بالاتفاق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأضاف: الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي في الموسم المقبل بجوار وسام أبو علي لتدعيم خط الهجوم.