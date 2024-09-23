نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود جاد: تأهل المصري لمجموعات الكونفدرالية مستحق.. وأتمنى العودة للمنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب محمود جاد حارس مرمي النادي المصري عن سعادته لصعود الفريق البورسعيدي لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الافريقية مؤكدا أن هذا الإنجاز هو نتيجة طبيعية لخبرة الفريق والمجهود المبذول من اللاعبين.

جاد: حسام حسن يعرفني جيدًا

أضاف جاد خلال مداخلة هاتفية لاستاد المحور مع خالد الغندور: “ربنا كرمنا اليوم بالتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية بعد تعب كبير”.

وواصل: "كان لا بد من الصعود لدور المجموعات لأنه لا يصح خروج فريق كبير مثل المصري من دور المجموعات".

وأكمل: "أي شخص يتمني التواجد في صفوف المنتخب الوطني والكابتن حسام حسن تدربت معاه هو والكابتن سعفان وأتمني لهم التوفيق وهم يعرفوني جيدًا".