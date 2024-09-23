انت الأن تتابع خبر "عمرنا ضاع واحنا منعرفش عنها حاجه!!".. فكرة عبقرية متخطرش على بال العفريت لزيادة سرعة الإنترنت المنزلي.. النت هيبقى طلقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني العديد من المستخدمين من بطء الإنترنت في منازلهم، وغالبا ما يتهمون شركات الاتصالات بذلك ولكن المشكلة قد تكون داخلية أحيانا نتيجة لأخطاء شائعة يرتكبها المستخدمون أنفسهم في هذا المقال، سنتناول أبرز هذه الأخطاء وكيفية تحسين سرعة الإنترنت من خلال خطوات بسيطة وفعالة، بالإضافة إلى نصائح من خبراء التقنية لتحسين أداء شبكة الواي فاي بشكل كبير.

السبب الأساسي لبطء الإنترنت

أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى بطء سرعة الإنترنت هو وجود عدد كبير من الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي الخاصة بك فقد تكون لديك في المنزل عدة أجهزة متصلة في آن واحد مثل الهواتف الذكية أجهزة الكمبيوتر، وأيضا الأجهزة الذكية مثل التلفاز وأجهزة البث علاوة على ذلك قد توجد أجهزة غير معروفة أو ضيوف غير مرغوب فيهم يستخدمون شبكتك دون علمك مما يستنزف كمية كبيرة من سرعة الإنترنت المتاحة.

خطوات فعالة لتحسين سرعة الإنترنت

لحسن الحظ هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتحسين سرعة الإنترنت في المنزل بشكل ملحوظ يؤكد الخبراء أن الإجراءات التالية ستساعدك في الحصول على أداء أفضل لشبكة الإنترنت لديك:

تحديد الأجهزة المتصلة بالشبكة

قم بزيارة إعدادات جهاز التوجيه لديك للاطلاع على جميع الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي يستحسن أن تتحقق من الأجهزة المتصلة بشكل دوري للتأكد من عدم وجود أجهزة غير مصرح لها تستخدم شبكتك.

حماية الشبكة بكلمة مرور قوية

لضمان عدم تمكن الأشخاص غير المصرح لهم من الوصول إلى شبكة الواي فاي، يجب عليك تعيين كلمة مرور قوية تحتوي على مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز يفضل أيضا تغيير كلمة المرور بشكل دوري.

إزالة الأجهزة غير المرغوبة

إذا رأيت أجهزة غير معروفة أو لم تعد بحاجة إليها على الشبكة، يجب عليك حظرها على الفور من خلال إعدادات الراوتر يمكنك القيام بذلك من خلال صفحة إعدادات جهاز الراوتر والتي يمكنك الوصول إليها عن طريق إدخال عنوان الـ IP الخاص بالراوتر (غالبا ما يكون 192.168.1.1).

تحديث جهاز الراوتر بانتظام

تأكد من تحديث جهاز التوجيه الخاص بك بأحدث برامج النظام التي تقدمها الشركة المصنعة حيث يسهم تحديث جهاز التوجيه في تحسين الأداء وزيادة مستوى الأمان ضد الاختراقات.

نصائح لتحسين أداء شبكة الواي فاي

بجانب الخطوات الأساسية هناك مجموعة من الإرشادات التي يمكن أن تسهم في تعزيز سرعة الإنترنت في المنزل بشكل كبير:

وضع جهاز التوجيه في موقع مركزي: يستحسن أن يكون جهاز التوجيه في مكان مفتوح ووسط المنزل لضمان تغطية متساوية لجميع الغرف، وينبغي تجنب وضعه خلف جدران سميكة أو أجهزة إلكترونية أخرى قد تؤثر على الإشارة.

يستحسن أن يكون جهاز التوجيه في مكان مفتوح ووسط المنزل لضمان تغطية متساوية لجميع الغرف، وينبغي تجنب وضعه خلف جدران سميكة أو أجهزة إلكترونية أخرى قد تؤثر على الإشارة. استخدام جهاز تعزيز الإشارة (Wi-Fi Extender): في حال كان المنزل كبيرا أو يتكون من عدة طوابق يمكنك الاعتماد على أجهزة تعزيز الإشارة لضمان وصول الإنترنت بشكل فعال إلى جميع أنحائه.

في حال كان المنزل كبيرا أو يتكون من عدة طوابق يمكنك الاعتماد على أجهزة تعزيز الإشارة لضمان وصول الإنترنت بشكل فعال إلى جميع أنحائه. تقليل عدد الأجهزة المتصلة: اعمل على تقليل عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة في الوقت ذاته وخاصة تلك التي لا تحتاج إلى اتصال مستمر بالإنترنت.

اعمل على تقليل عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة في الوقت ذاته وخاصة تلك التي لا تحتاج إلى اتصال مستمر بالإنترنت. استخدام التردد المناسب: إذا كان جهاز التوجيه يدعم التردد المزدوج، استخدم تردد 5GHz لتحسين الأداء خاصة إذا كانت أجهزتك قريبة من جهاز التوجيه.

كيفية التحكم في الأجهزة المتصلة بالشبكة

لإجراء خطوات التحكم في الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي، يمكنك اتباع ما يلي:

الدخول إلى إعدادات الراوتر

قم بتشغيل المتصفح الخاص بك وأدخل عنوان IP لجهاز التوجيه (192.168.1.1) قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالراوتر (عادة ما تكون “admin” لكليهما، إلا إذا قمت بتغييرها).

التحقق من الأجهزة المتصلة

بعد تسجيل الدخول قم باختيار قسم “الشبكة المنزلية” أو “قائمة الأجهزة المتصلة” هنا يمكنك مشاهدة جميع الأجهزة المتصلة بالشبكة.

حظر الأجهزة غير المرغوبة