العالم اليوم - الأردن: حادثة إطلاقه النار في منطقة الرابية "عمل إرهابي"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 09:29 صباحاً - قالت الحكومة الأردنية إن عملية إطلاق النار في منطقة الرابية، اليوم الأحد، تعد "اعتداء إرهابيا" على قوات الأمن التي تقوم بواجبها.

وقالت مديرية الأمن العام في الأردن، إنها تعاملت فجر اليوم مع حادثة إطلاق نار تجاه إحدى الدوريات العاملة في منطقة الرابية بالعاصمة.

وأفادت تقارير بأن حادثة إطلاق النار وقعت في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية.

وأوضح البيان، أن الحادث وقع عندما بدأ شخص بإطلاق النار على دورية عاملة في المنطقة، مضيفاً أنه حينما تمت مطاردته ومحاصرته، بادر بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية، والتي ردت بدورها وفق قواعد الاشتباك، مما أسفر عن مقتل الجاني.

وأسفر الاشتباك عن إصابة ثلاثة من رجال الأمن العام بجروح متوسطة، فيما باشرت السلطات تحقيقاتها.

وأكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، في تصريح أوردته وكالة بترا الرسمية، أن "استقرار الأردن وأمنه خط أحمر ولن يسمح لأي كان العبث به"، مشيرا الى أن "المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن العام سيقابل بحزم لا هوادة فيه وقوة القانون وسينال أي مجرم يحاول القيام بذلك القصاص العادل".

وأشار الى أن "هذه الاعتداءات التي جرت اليوم من خارج على القانون ومن أصحاب سجلات جرمية ومخدرات على قوات الأمن.. مرفوضة ومدانة".

وأضاف أن "التحقيقات مستمرة حول الحدث الإرهابي الآثم لمعرفة كافة التفاصيل والارتباطات وإجراء المقتضيات الأمنية والقانونية بموجبها".

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وقعت حوادث متفرقة، ففي الثامن من سبتمبر، أطلق عسكري متقاعد النار من مسدسه عند معبر اللنبي/جسر الملك حسين بين الضفة الغربية والمملكة، في هجوم أدى الى مقتل 3 حرّاس إسرائيليين. ثم قُتل.

وفي 18 أكتوبر، تسلّل شابان قالت جماعة الأخوان المسلمين إنهما ينتسبان إليها، عبر الحدود بين الأردن والضفة الغربية جنوب البحر الميت وأطلقا الرصاص على جنود إسرائيليين، فأصابا 3 منهم قبل أن يُقتلا برصاص الجيش.