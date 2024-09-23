انت الأن تتابع خبر الاحتلال يبعث رسائل ويجري اتصالات هاتفية بسكان جنوب لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالتزامن مع شن سلسلة من الغارات على عدة مناطق في جنوب وشرق لبنان، بعث جيش الاحتلال الإسرائيلي رسائل نصية وأجرى اتصالات هاتفية بالسكان في جنوب لبنان تطلب منهم الابتعاد عن مواقع أسلحة حزب الله.

وكان المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري دعا سكان جنوب لبنان إلى الابتعاد فورا عن الأماكن والمنشآت التي يستخدمها حزب الله.

هذا وقال هاغاري إن عشرات المقاتلات الإسرائيلية هاجمت أكثر من 150 هدفا في لبنان اليوم.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها وبيت هيلل للاشتباه في تسلل طائرات مسيّرة.