نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر آثار الحكيم للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة آثار الحكيم، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماصية، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، مما أثار قلق الجمهور عليها.

وكشف المخرج عمر زهران، عن ذلك الأمر، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث كتب:" دعواتكم للعزيزة الغالية النجمة آثار الحكيم بعد نقلها للمستشفى.. شفاها الله وعافاها الحكيم".

منشور عمر زهران

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ آثار الحكيم

وخرج الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، خلال الساعات الآخيرة، ليطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة آثار الحكيم، وذلك من خلال تصريحات صحفية، حيث قال أن الفنانة دخلت المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية ولم تبق فيها إلا ليوم واحد.

آخر أعمال آثار الحكيم

وكان آخر أعمال الفنانة آثار الحكيم الفنية، هو مشاركتها في بطولة مسلسل "الوتر المشدود" بجانب معالي زايد وكمال أبو رية، والذي تم عرضه عام 2009.

أبطال وصناع مسلسل "الوتر المشدود"

وشارك في بطولة مسلسل "الوتر المشدود" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:آثار الحكيم، معالي زايد، كمال أبو رية، سامح الصريطي، أحمد خليل خيرية أحمد، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف عماد نافع، ومن إخراج خالد بهجت.

أحداث مسلسل “الوتر المشدود”

ودارت أحداث المسلسل، حول (أميرة) مدرس مساعد بكلية التجارة، ترتبط بـ(هاني) المحامى الذي ساندها في الحصول على حقها في الميراث الذي اغتصبه إخوتها، ويتزوجان ويحقق كل منهما للأخر نقله نوعية لحياته بإنجابها ابنهما الوحيد (وليد) أو بتأسيس مكتب محاماة كبير لزوجها والتحاقها بوظيفة مرموقة بأحد البنوك لتنتقل أميرة إلى عالم جديد.