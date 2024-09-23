العالم اليوم - الصحة اللبنانية تكشف حصيلة المصابين من القصف الإسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 سبتمبر 2024 09:24 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف جرود الهرمل شرقي لبنان.

كما صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية بيان أعلن عن إصابة 11 شخصا في القصف الإسرائيلي على بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بعد ساعة من شن الجيش الإسرائيلي "ضربات مكثفة" على أهداف لحزب الله جنوبي لبنان.

وبحسب مراسلة دوت الخليج، شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق متعددة في جنوب لبنان، شملت جبل الريحان، وأطراف البرج الشمالي، وزبقين، وأطراف القاسمية، وزبقين، وأطراف كفر رمان، ومناطق في البقاع الشمالي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع أسلحة لحزب الله، مشيرا إلى أن حزب الله يقوم بتخزين صواريخ كروز وقذائف صاروخية ومنصات صاروخية ومسيرات داخل منازل مدنية، مستغلا السكان المدنيين.