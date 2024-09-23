العالم اليوم - تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 سبتمبر 2024 10:21 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن هجمات جديدة في جنوب لبنان، ظهر الاثنين، بعد الغارات المكثفة التي شنها صباحا.

وقال الجيش الإسرائيلي، ظهر الاثنين، إنه ينفذ حاليا غارات على أهداف تابعة إلى حزب الله.

هذه الهجمات تأتي بعد ساعات من هجمات "مكثفة" شنها الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان صباح الاثنين.

جنوب لبنان، شملت جبل الريحان، وأطراف البرج الشمالي، وزبقين، وأطراف القاسمية، وزبقين، وأطراف كفر رمان، ومناطق في البقاع الشمالي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع أسلحة لحزب الله، مشيرا إلى أن حزب الله يقوم بتخزين صواريخ كروز وقذائف صاروخية ومنصات صاروخية ومسيرات داخل منازل مدنية، مستغلا السكان المدنيين.